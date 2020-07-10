نجوم الفن ينعون محمود رضا.. والنبوي يودعه بـ"لقطة خالدة"

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - حرص عدد من نجوم الفن في مصر على التعبير عن حزنهم الشديد لوفاة محمود رضا، أحد أساطير الفنون الشعبية، الذي رحل عن عالمنا، الجمعة، عن عمر ناهز 90 عاماً.

شيرين رضا ترفض الكشف عن مكان دفن والدها أسطورة الفنون الشعبية

وعبر حسابه في أنستقرام، نشر عمرو دياب صورة لوالد طليقته شيرين رضا، وأرفقها بتعليق "خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أسرته الصبر والسلوان".





ونعى الفنان محمد صبحي، الراحل مؤسس فرقة رضا للفنون الشعبية، عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وكتب صبحي: "رحل اليوم فناناً نادراً ومبدعاً ورائداً للفنون الشعبية والذي كان من الأوائل الذين اهتموا وحافظوا على التراث الشعبي".

وأضاف: "محمود رضا حبيبي الرائع سافر بفرقته فرقة رضا كل دول العالم ما عدا القطبين.. كان سفيراً هو والرائعة فريدة فهمي أطال الله في عمرها.. كانا سفيرين مُرحب بهما أينما ذهبا ورفعوا هامة مصر عالياً".

وتابع: "رحل محمود رضا عم زوجتي نيفين رامز رحمها الله.. دعواتي إلى الله للفقيد الرحمة وأن يغفر له ويسكنه فسيح جناته.. وللأسرة كلها آل رضا وزوجته روزا وابنته شيرين وجميع محبيه أن يلهمهم الصبر والسلوان".

وعبّر الفنان محمود البزاوي عن حزنه الشديد عبر حسابه في "تويتر" قائلاً: "وفاة الأسطورة ومؤسس فرقة رضا التي زارت كل دول العالم لنشر الفولكلور المصري عن طريق استعراضات رائعة.. هذا بالإضافة لتاريخه كممثل استعراضي ومن أجمل أفلامه من وجهة نظري فيلم غرام في الكرنك مع فريدة فهمي.. كل هذا التاريخ الكبير يجعل محمود رضا أحد رواد الاستعراض في تاريخ مصر".

Advertisements

ونشر الفنان عمرو سعد صورة للراحل مع ابنته عبر حسابه في أنستقرام وعلق عليها: "برنس الذوق الرفيع، ومؤسس الفنون الاستعراضية الراقية، وجزء من تاريخ الفن اللي كلنا بنحن ليه، ونستمتع عندما نراه ونحس إن بلدنا حلوة وجميلة، رحمة الله على محمود رضا، وعزائنا لكل المحبين والأهل وعزائي للنجمة شيرين رضا".





أما الفنان خالد النبوي فنشر صورة للراحل من أحداث فيلم "غرام في الكرنك"، وكتب: "لقطة فنية خالدة لأسطورة فنية خالدة.. الفنان الكبير الذي أمتعنا وأعطى لنا البهجة زمناً طويلاً ماضياً وقادماً.. الرائع محمود رضا الله يرحمك ويلهم أحبابك الصبر".

ويعد محمود رضا واحدا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، ووُلد بالقاهرة في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 1930، وتخرج في كلية التجارة بجامعة القاهرة عام 1954، وأسس مع شقيقه الراحل علي رضا فرقة رضا للفنون الشعبية ومن خلالها قدم الرقصات التى تميز كل محافظات مصر.

وشارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه: "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".

ونعت الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة المصرية، الفنان الراحل، وقالت إنه أحد أساطير الفنون الشعبية وعبرت تصميماته عن الروح المصرية، كما أنه نجح في الوصول للعالمية بأفكاره الرائعة.