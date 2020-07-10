براد بيت وأنجلينا جولي معًا للمرة الثانية في أسبوعين

Jul 10, 2020
للمرة الثانية خلال أقل من أسبوعين، زار النجم براد بيت زوجته السابقة، النجمة انجلينا جولي وذلك وسط تقارير تحدثت عن عودة المياه الى مجاريها بينهما.
ومثل المرة الأخيرة، شوهد “بيت” وهو يغادر منزل “جولي” على دراجته النارية. كان يرتدي سترة وجينز وحذاءً رياضياً. وأفادت مجلة “بيبول” ان بيت وجولي استغرقا وقتاً طويلاً والكثير من العلاج العائلي للوصول الى هذه النقطة. وحالياً يتشاركان في تربية أولادهما، مادوكس 18 عاماً، وباكس 16 عامًا، وزهرة 15 عامًا، وشيلوه 14 عامًا، والتوأم فيفيان ونوكس 11 عاما.
نذكر ان انفصل كل من النجمين أنجلينا جولي وبراد بيت عن بعضهما تمّ في عام 2016، إلا ان اخبار طلاقهما دائماً ما تتصدر العناوين من وقت الى آخر، ومؤخراً تحدثت “جولي” عن سبب الإنفصال وقالت: ”انفصلت من أجل مصلحة العائلة. لقد كان القرار الصحيح”.
وانفصل الزوجان في سبتمبر 2016، بعد نحو عامين من الزواج وأكثر من عشرة سنوات مواعدة، حيث أشارت جولي في دعوى الطلاق حينئذ إلى “خلافات لا يمكن تسويتها”.
ولدى الزوجان ستة أبناء، منهم ثلاثة بالتبني وثلاثة أبناء بيولوجيين، وتتراوح أعمارهم بين 10 إلى 17 عاما.
وبعد أن أعلنت جولي عن انفصالهما، انخرط الاثنان في نزاع قضائي بشأن حضانة الأطفال، تضمن خضوع بيت للتحقيق، في مزاعم ارتكابه انتهاكات بحق الأطفال، بعد أن فقد أعصابه أمام بعض منهم، لكنه بُرأ من تلك التهم لاحقا.
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