رسالة خاصة من كارمن بصيبص الى ست الدنيا: “انشالله نضاين”

تحت عنوان “إلى بيروت، ست الدنيا من القلب” شاركت النجمة اللبنانينة كارمن بصيبص، المتابعين عبر حسابها الخاص على موقع انستغرام، بفيلم قصير يحمل رسالة خاصة الى بيروت حمل عنوان “ست الدنيا” وذلك بالوقت الذي يمر به البلد بأسوأ أزمة اقتصادية.

الفيلم القصير مدته دقيقتين تظهر به كارمن بصيبص وهي تتحدث عن جمال بيروت ومعاناتها دون أن تسميها، حيث أخذت معها المتابعين برحلة في شوارع ست الدنيا وعن الذكريات الجميلة، وكم تعذبت على مر السنوات الماضية.

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وأنهت كارمن الحوار بينها وبين أحد الأشخاص وهو يقول عن بيروت “بتعرفي انا عارف انك راح تضايني”، لترد كارمن عليه “بس انشالله نحن نضاين”.

الفيلم من تصوير جهاد سعدي، إخراج إيلي فهد. وقد تفاعل رواد مواقع التواصل مع الفكرة المعبرة المليئة بالمشاعر عن حب اللبنانيين الى ست الدنيا بيروت.

نذكر ان كارمن بصيبص عادت لاستكمال تصوير مسلسل “عروس بيروت” في اسطنبول بعد أسابيع من توقف التصوير بسبب فيروس كورونا.