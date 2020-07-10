براد بيت ينضم إلى فريق عمل فيلم “قطار الرصاصة”

انضم النجم براد بيت إلى فريق عمل فيلم الأكشن «قطار الرصاصة» الذي يخرجه ديفيد ليتش لصالح شركة سوني.

وانتهى زاك ألكويتز من كتابة السيناريو المقتبس من الرواية اليابانية Maria Beetle أو “خنفساء ماريا”، للكاتب كوتارو إيزاكا. وسوف يخرج ليتش وكيلي مكورماك الفيلم عبر شركتهما 87North بالاشتراك مع أنتوان فوكوا وكات ساميك، بينما تشرف بريتاني موريسي على المشروع ممثلة لشركة سوني.

ويوصف المشروع بأنه فيلم شديد الإثارة، يلهث المتفرج فيه وراء الأحداث، ومن المتوقع استكمال تصويره في الخريف المقبل وفق بروتوكولات السلامة من وباء كوفيد-19.

وقال بيت (56 سنة) إنه يشعر أنه أكثر تركيزاً الآن في حياته سواء في عمله أو مع أسرته وأبنائه الستة، ويشعر أن أيامه المقبلة ستشهد المزيد من النجاح العملي لأنه يبذل قصارى جهده، ويحاول زيادة رصيده من الأفلام والجوائز، بعيداً عن المشاحنات والعراك وأي شيء يشغله أو يبعده عن فنه، بعد أن أضاع سنوات عديدة من دون أي ناتج يذكر.

وكان بيت قد لعب أخيراً بطولة فيلم «حدث ذات مرة في هوليوود» لكوانتين تارانتينو الذي نال عنه أوسكار جائزة أفضل ممثل مساعد، كما شارك في بطولة فيلمي ديدبول 2، وآد أسترا اللذين أخرجهما ليتشي.

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كما عمل براد كمخرج تنفيذي في أفلام «إذا تكلم شارع بيل»، و«الرجل الأسود الأخير في سان فرانسيسكو»، لا يقاوم، وكاجيليونير.

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