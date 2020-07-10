تعرف على سر رفض عبد المنعم مدبولي دخول أبنائه الفن

صادف الخميس 9 يوليو ذكرى رحيل النجم القدير عبد المنعم مدبولي والذي توفي عام 2006 ولكن ترك عشرات الأعمال الفنية الخالدة والتي مازالت تحظى بمشاهدة عالية حتى الآن.

ورغم أن الكثير من الفنانين وأبناء جيله شجعوا أبناءهم على دخول مجال الفن إلا أن عبد المنعم مدبولي، كان رافضًا هذا الأمر خوفًا عليهم.

وقد أكدت ابنته في أكثر من لقاء صحفي أن والدها كان يؤكد لها دائمًا أن التمثيل ليس له آمان ونصحها ونصح أشقاءها بالعمل في أي مجال آخر.

وكان عبد المنعم مدبولي، يرفض حضور أبنائه أي مناسبة أو حفل فني خوفًا عليهم من أهل الفن حيث كان رجلًا محافظًا ويخشى عليهم من الحرية ونتائجها.

Advertisements

قد يهمك ايضا:

كاثرين زيتا جونز تنافس غوينيث بالترو بعيدًا عن التمثيل

صمود الكندري تؤكّد أنها ستبتعد عن التمثيل وتوجه رسالة للجمهور