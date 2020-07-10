الفنانة نورهان تستعيد حسابها على الانستجرام

استعادت الفنانة نورهان حسابها الرسمي على الانستجرام ، وذلك بعد سرقته لأكثر من ثلاثة أسابيع.
وأكدت الفنانة نورهان : أنا لست مسئولة عن كل ما نشر الأيام الماضية، وتوجهت بالشكر للفنان أحمد مجدى على مساعدته لها والمهندس وليد حجاج لتقديم المساعدة لاستعادة حسابها المسروق، بترشيح من الفنانة رانيا محمود ياسين.
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