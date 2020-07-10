شكرا لقرائتكم خبر عن آسر ياسين ينعى الفنان محمود رضا: أتقدم بالعزاء لصديقتى شيرين رضا ونسألكم الفاتحة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرص النجم آسر ياسين، على تقديم واجب العزاء فى وفاة الفنان الكبير محمود رضا، الذى رحل عن عالمنا صباح اليوم، بعد صراع كبير مع المرض.

وكتب ياسين تغريدة عبر حسابه الشخصي بموقع تويتر قائلاً "أتقدم بخالص العزاء لصديقتي شيرين رضا في وفاه والدها الفنان محمود رضا، صبر الله قلبها وذويها ونسألكم الفاتحة".

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وتوفى اليوم الجمعة، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.