شكرا لقرائتكم خبر عن شريهان تطالب بتكريم الراحل محمود رضا: أتمنى تسمية أحد شوارع مصر باسمه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طالبت الفنانة شريهان، تكريم الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، بما يليق به وما قدمه خلال مسيرته الفنية، وبتسمية أحد شوارع مصر باسمه تخليدا لذكراه.

وكتبت الفنانة شريهان، عبر حسابها بموقع تويتر:"أتمنى تكريم محمود رضا بما يليق به وسيظل قليل.. أتمنى تسمية أحد شوارع مصر الكبرى باسمه البقاء لله في الفردوس الأعلى إن شاء الله".



الفنانة شريهان عبر تويتر

وأضاف قائلة:"أطال الله ربي في عمرها وحياتها وفنها وحماها ورعاها من كل مكروه وصبر قلبها وقلوبنا جميعا معها تبقى حَبِيبَتَك حَبيبَتي غاليتي شيرين محمود رضا هذا هو ما استطيع كتابته قبلك أما بعدك فقدت مصر نعم "محمود رضا مصر" تاريخ عظيم مشرف وشرف.. شكراً محمود رضا".

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وتابعت:"علم وحروف اسمك تكفي حقيقي شُلت كلماتي.. ولا أعلم ماذا أكتب فيك ولك؟ وماذا أكتب بداية قبلك أو بعدك؟.. لا توجد كلمات أو معاني تكتب فيك فناً عملاً خُلقاً أخلاقاً وتاريخاً!! فعندما يكتب اسمك حقاً يكفي ولكن يبقى عملك فنك وتاريخك وروحك حقيقة جميلة مبدعة".

وتوفى اليوم الجمعة، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.