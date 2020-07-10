شكرا لقرائتكم خبر عن صفاء أبو السعود: محمود رضا أحد أساطير الفن المصرى وساهم فى حفظ تراثنا الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير محمود رضا مؤسس فرقة رضا، ووالد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما.

وقالت أبو السعود، أن الفنان الراحل يعد أحد رواد وأساطير الفن الاستعراضي المصري، وساهم بفرقته وأعماله في حفظ ونشر تراثنا الشعبي في جميع أنحاء العالم، وستظل أعماله وإبداعاته خالدة في ذاكرة الفنان وقلوب الجمهور في الوطن العربي.

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وتوفى اليوم الجمعة، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.