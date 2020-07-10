شكرا لقرائتكم خبر عن جثة الممثلة نايا ريفيرا قد تختفى للأبد فى بحيرة بيرو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الشرطة عن العديد من التفاصيل حول اختفاء الممثلة نايا ريفيرا، وذلك من خلال مؤتمر نقل وقائعه موقع جاست جيرد، حيث قال الموقع إن جثة نايا قد لا يتم انتشالها أبدًا، مضيفا أن فرص وجود جثمان الممثلة ضعيفة جدا حال أن تكون علقت فى شىء تحت الماء، خاصة أن هناك الكثير من الأشجار والنباتات الموجودة تحت الماء وهو ما يجعل عمل الغواصين غير آمن.

وأشار الموقع إلى أن كل الأدلة تثبت أنها لم تخرج من الماء وأنها غرقت وأن المحققين يتابعون بيانات البطاقة الائتمانية لنايا لتتبع أى نشاط أو حركة قد تكشف سر غموض رحيلها.

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وكان اسم النجمة العالمية نايا ريفيرا حديث الكثير من المواقع الفنية الشهيرة، بعد أن كشفت التقارير أن نايا قد تكون تعرضت للغرق في بحيرة بيرو بكاليفورنيا، وذلك بعد استأجارها قارب صغير لقضاء وقت ممتع مع ابنها البالغ من العمر 4 سنوات، فقد عثر عليه وهو نائما مرتديا سترة النجاة في القارب بمفرده ولم تكن معه نايا نجمة مسلسل " Glee" وتركت سترة النجاة الأخرى في القارب ما جعل الكثيرين يتوقعون ان نايا قد غرقت بالفعل خلال رحلتها البحرية.

ولم يعلم الكثيرون أن نايا ريفيرا كانت دائما تتباهي بحبها لأبنها، وكانت آخر صورها نشرتها عبر صفحتها الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي الشهير "إنستجرام" التي تضم أكثر من 2 مليون شخص ، كانت و هي تقبل ابنها و علقت علي الصورة فكتبت: "نحن الاثنين فقط" وذلك يوم الثلاثاء الماضي أي قبل يوم واحد فقد من حادث اختفائها، وجاء نشرها لهذه الصورة مع طفلها فقط ليثير التكهنات أن حياتها ستنتهى بجانب طفها بعد ساعات من الكشف عن هذه الصورة.