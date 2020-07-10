شكرا لقرائتكم خبر عن دينا الشربينى وكندة علوش ينعيان محمود رضا: خالص العزاء لأسرة الفنان الكبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانتان دينا الشربينى و كندة علوش ، على نعى الفنان محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، ووالد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما.

وقدمت الفنان دينا الشربينى التعازى، عبر حسابها بموقع انستجرام، قائلة:"البقاء لله..خالص عزائى لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله ".



دينا الشربينى عبر انستجرام

وكتبت الفنانة كندة علوش، عبر حسابها بموقع انستجرام:" البقاء لله في الفنان الكبير محمود رضا.. وخالص العزاء لاختي وحبيبتي شيرين رضا.. الله يرحمه ويجعل مثواه الجنة ".



كندة علوش عبر حسابها بموقع انستجرام

وتوفى اليوم الجمعة، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

Advertisements

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.