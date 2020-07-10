شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة المنتجة مى مسحال متأثرة بإصابتها بجلطة داخل منزلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت منذ قليل، المنتجة مى مسحال، داخل منزلها، والتي وافتها المنية متأثرة بإصابتها بجلطة، ولم يتم تحديد مكان دفن الجثمان أو موعد للعزاء.

يذكر أن المنتجة مى مسحال، لها فيلم جارى تصويره والذى يحمل اسم "30 مارس" من بطولة أحمد الفيشاوى، ودينا الشربينى، وياسمين رئيس، وخالد الصاوى.

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وكان صناع فيلم "30 مارس" بدأوا تصوير أول المشاهد منذ 4 أيام فقط، بأحد شوارع مصر الجديدة، والفيلم ينتمى إلى نوعية السايكو دراما، وهو من اخراج أحمد خالد موسى، وتأليف حميد، وبطولة كل من احمد الفيشاوي، ودينا الشربيني، وخالد الصاوي، وانجي المقدم، وأسماء أبو اليزيد، وندى موسى، وصبري فواز، ومحمد شاهين، ومحمد جمعة، ومحمد على رزق، وأحمد خالد صالح، ويضم العمل مجموعة من ضيوف الشرف سيتم الإعلان عنهم الأيام المقبلة.