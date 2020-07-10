شكرا لقرائتكم خبر عن رجاء الجداوى وسر بكاء الشيخ الشعراوى على تحية كاريوكا فى حكايات زينب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تكشف الحلقة الجديدة من برنامج حكايات زينب تفاصيل علاقة الفنانة الراحلة رجاء الجداوى بخالتها الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا والوصايا التى حرصت الجداوى على تنفيذها طوال حياتها، وكذلك أسرار العلاقة التى جمعت كاريوكا بالشيخ الشعراوى.
وكشف برنامج حكايات زينب العديد من المواقف فى حياة تحية كاريوكا ورجاء الجداوى ولماذا بكى الشيخ الشعراوى بسبب كاريوكا وسر مقولته :"أنا غيران منك ياتحية"
وأشارت عبداللاه إلى شهادات كل من المخرج جميل المغازى والماكيير محمد عشوب عن حياة كاريوكا والعديد من المواقف التى سجلاها عن حياتها ومنها ما جمعها بالشيخ الشعراوى بعد خلافها مع زوجها فايز حلاوة ، وسر وصية كاريوكا التى ظلت رجاء الجداوى تعمل بها طوال حياتها، وكانت سبباً فى نجاحها وما تمتعت به من شعبية وجماهيرية.
وأوضح برنامج حكايات زينب الذى يذاع الجمعة من كل اسبوع على موقع الخليج 365 تفاصيل معاناة رجاء الجداوى فى بداية حياتها، وكذلك أسرار ال 26 عاما الأخيرة من حياة كاريوكا ومعاناتها بعد استيلاء زوجها فايز حلاوة على شقتها وطردها منها.
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