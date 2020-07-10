شكرا لقرائتكم خبر عن هل يتسبب مرض كانى ويست فى حرمانه من حلم الترشح لرئاسة أمريكا؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن حلم كانى ويست فى الترشح لرئاسة الولايات المتحدة الأمريكية على حافة الهاوية، حيث ذكر موقع جاست جيرد أن هناك قلقا شديدا لدى المقربين من كانى ويست، لعلمهم جيدا أن كانى يعاى من اضطراب ثنائى القطب وهو ما يدخله فى حالات اكتئاب واضطرابات نفسية، وأنه فى ذلك الوقت لا يستطيع أحد التنبؤ بتصرفاته.

وأشار التقرير إلى أن ويست أدلى بالعديد من التصريحات الغريبة وأنه بدا متغطرسا فى أحد حواراته الأخيرة حول ترشحه للرئاسة.

وكشف النجم العالمى كانى ويست يوم 4 يوليو الماضى عن نيته في الترشح للانتخابات الرئاسية، وتضاربت الآراء حول جديته فى أخذ هذه الخطوة، حيث أكد البعض أنها مجرد فكرة للفت الانتباه، بينما أشار آخرون إلى أن ويست البالغ من العمر 43 عاما لديه رؤية ممتازة .

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وتحدث ويست بثقة حول الفوز قائلا "دعونا نرى ما إذا كان التعيين سيتم في عام 2020 أم أنه 2024، لأن الله هو من يقوم باختيار الرئيس.. إذا فزت في 2020، فهذا كان موعد الله.. وإذا فزت في عام 2024 فهذا من الله" وهو ما أكده خلال حديثه لمجلة فوربس.

وكشف ويست لأول مرة للمجلة انه كان مصابا بفيروس كورونا في شهر فبراير الماضى، مؤكدا أن الله سيحل أيضا أزمة فيروس كورونا COVID-19 وبدا متشككا فى اللقاحات بشكل عام.