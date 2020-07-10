بينها Interstellar و Battle Los Angeles.. تعرف على أبرز أفلام السهرة الليلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

تعرض مجموعة من القنوات باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.



ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة اليوم:



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في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع فيلم الخيال العلمي Interstellar، إنتاج عام 2014، بطولة ماثيو ماكونهي، آن هاثاواي، جيسيكا شاستاين، إلين بورستين،ومن إخراج كريستوفر نولان.



تدور أحداث الفيلم حول فريق استكشافي فضائي يتغلب على المستحيل بالسفر عبر ثقب دودي تم اكتشافه حديثًا والظهور في بعد آخر تماما.



أما في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم الحركة The Colony، إنتاج عام 2013، بطولة كيفين زيجرس، لورنس فيشبورن، بيل باكستون.

تدور أحداث الفيلم، حول مجموعة من الناجين، بعد أن اضطرهم العصر الجليدي التالي إلى اللجوء والاحتماء في محطة أسفل سطح الأرض، يحاولون القتال في سبيل الحفاظ على الإنسانية من عدوٍ يشكل تهديدا أكثر وحشية من الطبيعة ذاتها.

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في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم The Heat، إنتاج عام 2013، بطولة ساندرا بولوك، ميليسا مكارثي، ومن إخراج بول فيج.

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تدور أحداث الفيلم، حول العميلة الخاصة في مكتب التحقيقات الفيدرالي سارة أشبرون والشرطية العاملة في ولاية بوسطن شانون مولينز متعارضتان تمامًا، لكن بعد توحيد جهودهما لإلقاء القبض على تاجر مخدرات لا يعرف الرحمة، تصبحان آخر شيء يمكن توقعه: صديقتين.



وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة الفيلم الكوميديا السوداء الأمريكي FOCUS، إنتاج عام 2015، بطولة ويل سميث، مارجوت روبي، ومن إخراج جلين فيكارا وجون ريكيوا.



تدور أحداث الفيلم، حول محتال محنك، يقع في الحب مع المبتدئة في مجال الاحتيال والسرقة، وبينما يعلمها خدع المعاملات التجارية، وتبدأ هي في الانسجام معه ينقطع عنها فجأة، بعدما يدرك بأن الخداع والحب كالنار والبارود لا يجتمعان سويا.

MBC ACTION

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الأكشن Battle Los Angeles، إنتاج عام 2011، بطولة آرون إيكهارت، ميشيل رودريجز، بريدجيت مويناهان، مايكل بينا، ومن إخراج جوناثان ليبسمان.



قصة الفيلم متخيلة من سيناريو كتبه كريس بيرتوليني، مبنية في جزء منها على واقعة حدث وقت الحرب يطلق عليها "معركة لوس أنجلوس"، أحداث الفيلم تدور في الوقت الحاضر، حول كتيبة من مشاة البحرية الأمريكية، تخوض معارك ضارية محاولة التصدي لغزو فضائي في أحياء وشوارع لوس أنجلوس.



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في تمام الساعة الحادية عشرة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم الأكشن Kill Dil، إنتاج عام 2014، بطولة رانفير سينج، علي ظفر، بارينيتي تشوبرا، ومن إخراج شاهد علي.

تدور أحداث الفيلم، حول قاتلان تسير حياتهما بطريقة طبيعية، إلى أن تدخل فتاة مميزة حياتهم، لتبدأ بعدها لعبة من التحدي والخداع والحب.