شريهان: أتمنى تكريم محمود رضا بما يليق به وإطلاق اسمه على أحد الشوارع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرصت الفنانة شريهان على نعي الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ90 عاما.

وكتبت شريهان عدة تغريدات، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر"،: " أتمنى تكريم محمود رضا بما يليق به وسيظل قليل، أتمنى تسمية أحد شوارع مصر الكبرى باسمه، البقاء لله في الفردوس الأعلى إن شاء الله".

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وأضافت شريهان: " طال الله ربي في عمرها وحياتها وفنها وحماها ورعاها من كل مكروه وصبر قلبها وقلوبنا جميعا معها تبقى حبيبك وحبيبتك غاليتي شرين محمود رضا هذا هو ما استطيع كتابته قبلك أما بعدك فا فقط مصر نعم "محمود رضا مصر" تاريخ عظيم مشرف وشرف، شكراً شكراً شكرا محمود رضا".

وتابعت شريهان :" علم وحروف اسمك تكفي، حقيقي شُلت كلماتي.. ولا أعلم ماذا أكتب فيك ولك؟ وماذا أكتب بداية قبلك أو بعدك، لا توجد كلمات أو معاني تكتب فيك فناً عملاً خُلقاً أخلاقاً وتاريخاً، فعندما يكتب إسمك حقاً يكفي، ولكن يبقى عملك فنك وتاريخك وروحك حقيقة جميلة مبدعة".



ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.