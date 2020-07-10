بسبب "كورونا".. تأجيل موعد إقامة الدورة الجديدة لـ"الإسكندرية السينمائي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة عن تأجيل موعد إقامة الدورة السادسة والثلاثين لتكون في الفترة من ٧ إلى ١٢ نوفمبر المقبل، بدلا من أكتوبر، وذلك نظرا لجائحة كورونا المستجد، وخوفا على حياة الإعلاميين والضيوف الأجانب.

من جانبه قال الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان إن هذه الدورة سوف تقام في ظروف صعبة، ولكنه واثق في الوقت نفسه أنها سوف تمر على خير حتى تعود الحياة لطبيعتها، مشيرا إلى أنه من المقرر فتح باب تسجيل وتلقي أفلام المسابقتين الطويلة والقصيرة لدول البحر المتوسط من خلال الموقع بدءا من 15يوليو الجاري وحتى 15سبتمبر المقبل، على أن يتم الاكتفاء بمسابقتين فقط.