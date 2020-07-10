"أهم علامات الفن الرفيع".. نبيل الحلفاوي ينعى محمود رضا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

حرص الفنان نبيل الحلفاوي، على نعي الفنان ومصمم الرقصات الشهير محمود رضا، الذي رحل اليوم عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

وكتب الحلفاوي تغريدة، عبر حسابه الرسمي بموقع "تويتر"،: " رحل عن دنيانا أحد أهم علامات الفن الرفيع في زمن مضى وأحد صانعي البهجة والمتعة الفنية وأحد الرموز المضيئة للقوة الناعمة المصرية والذي طالما شرفنا أمام العالم بعروض الفرقة التي شارك في تأسيسها."فرقة رضا للفنون الشعبية"، وداعا محمود رضا، رحمه الله وخالص العزاء لأسرته وتلاميذه ومحبيه".



ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.