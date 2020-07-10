فن ومشاهير

رانيا يوسف تنعى المنتجة مي مسحال

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بهيرة فودة:

نعت الفنانة ، المنتجة مي مسحال، التي رحلت منذ قليل، متاثرة بإصابتها بجلطة في المخ.

ونشرت رانيا صورة المنتجة عبر حسابها على تويتر، وعلقت: "وفاة المنتجة مي مسحال، إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم تغمدها برحمته وألهم أهلها الصبر والسلوان"

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يذكر أن شركة دانا التي تمتلكها المنتجة مي مسحال، بدأت منذ أيام تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني.

وهو الفيلم الذي تعود به الشركة للإنتاج بعد غياب ثلاث سنوات، ويتولى الإشراف على الإنتاج راني.


يذكر أن مي مسحال، قدمت العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس، أحلام الفتي الطائش، وكان اَخر أعمالها فيلم بترا بواية الزمن في 2017، والذي كتبت السيناريو الخاص به.

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