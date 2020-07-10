محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
نشر الفنان محمد رمضان برومو أحدث كليباته "تيك توك"، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".
وكشف "رمضان" في تعليقه عن موعد طرح الأغنية، وعلق: "إن شاء الله 15 يوليو على قناتي الرسمية على يوتيوب".
أغنية "تيك توك"، يتعاون فيها رمضان مع الدي جي والمطرب العالمي سوبر ساكو، وتم تصويرها بين مصر وأمريكا، وصور كل نجم المقطع الخاص به في بلده.
"تيك توك" كلمات وألحان فرغلي بلاكس، و توزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.
كانت هذه تفاصيل خبر فيديو| محمد رمضان يكشف عن برومو كليب "تيك توك" ويعلن عن موعد طرحه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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