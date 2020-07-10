وفاة المنتجة مي مسحال بعد تصوير أحدث أفلامها بأيام

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-الخليج 365:
رحلت، منذ قليل، المنتجة الفلسطينية الكبيرة، مي مسحال، متأثرة بإصابتها بجلطة في المخ.
وكشف ريمون رمسيس المنتج الفني، بشركتها، بأن الدفن سيكون غدًا السبت، وليس اليوم.
يذكر أن شركة "دانا" للمنتجة الراحلة مي مسحال، بدأت منذ أيام تصوير أحدث أفلامها "30 مارس" بطولة أحمد الفيشاوي، ودينا الشربيني.
وهو الفيلم الذي تعود به الشركة بعد غياب 3 سنوات عن الإنتاج.
وأكد "رمسيس" أن المنتجة الكبيرة كانت تعاني من بعض الأمراض خلال الفترة الماضية.
يذكر أن مي مسحال، قدمت العديد من الأفلام للسينما المصرية، أبرزها، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، وفرقة بنات وبس، وكان اَخر أعمالها فيلم بترا بوابة الزمن في 2017، الذي كتبت السيناريو الخاص به.
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