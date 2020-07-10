ليلى علوي عن محمود رضا: عبر بالفنون الشعبية من المحلية للعالمية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

نعت الفنانة ليلى علوي، الفنان ومصمم الرقصات الشهير محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا اليوم عن عمر ناهز الـ90 عامًا.

ونشرت ليلى صورة للراحل محمود رضا، عبر حسابها الرسمي بموقع "تويتر": "بنودع أحد أهم الفنانين في الشرق الأوسط اللي حفر اسمه في مكان مميز وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية، محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة بل قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال كانت ليها السبق في تأسيس النوع ده من الفن".

ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، وطاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح.