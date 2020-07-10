عمرو دياب يعزي شيرين رضا في وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان عمرو دياب، على تقديم واجب العزاء للفنانة شيرين رضا، في وفاة والدها الفنان القدير محمود رضا.

ونشر دياب، صورة للراحل، عبر حسابه على تويتر، وعلق: "‏خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا، رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان الكبير محمود رضا، وافته المنية ظهر اليوم الجمعة، عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه علي رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.