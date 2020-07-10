تراند اليوم : فنانة مصرية: بعض المنتجين ضغطوا على نجمات للدخول في علاقة بالإكراه

علقت الفنانة المصرية سلوى محمد علي، على اعترافات الكثير من النجمات التي تعرضن للتحرش بكشف المتحرشين ليكونوا عبرة ولمواجهة الظاهرة.

وقالت أن الفتيات قد يشعروا بالضغط إذا أراد شخص ذو سُلطة في مجالهم، أن يقيم معهم علاقة عاطفية، خاصًة إذا شعروا بالتهديد الذي قد يواجه مستقبلهم إذا رفضوا تلك العلاقة.

وأعطت الفنانة سلوى محمد علي مثلًا على هذا الأمر، عن واقعة بعض من المنتجين في مدينة هوليوود ضغطوا على نجمات من أجل الدخول في علاقة معهن بالإكراه.

وتابعت ، أن عدد كبير من الممثلات في هوليوود أعلنوا منذ عامين عبر حركة “مي تو” عن تعرضهم للتحرش من جانب عدد من المخرجين والمنتجين وهددوهم بعدم العمل.

وكشفت الفنانة سلوى محمد علي، أنه رغم أن هؤلاء الممثلات دخلوا في علاقة مع عدد من المنتجين والمخرجين، لكن تم معاقبة المتحرشين كونهم كانوا يمتلكون سلطة للتحكم في مصير مستقبل النجمات.