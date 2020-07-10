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جوني ديب ينفي صفع آمبر هيرد بعد سخريتها من وشمه

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 10 يوليو 2020 07:42 مساءً - لم تنته فصول محاكمة الممثل جوني ديب Johnny Depp ، وزوجته السابقة الممثلة أمبر هيرد Amber Heard ، التي تعدّ من أشهر محاكمات هوليوود، في محكمة لندن والتي توقفت لأشهر بعد الإغلاق الذي فرضه  تفشي جائحة .

وخلال جلسة اليوم  قالت الممثلة آمبر هيرد، 34 عامًا، أن زوجها السابق صفعها ثلاث مرات على وجهها بعد أن سخرت من وشم جديد رسمه ، الأمر الذي نفاه ديب، قائلًا: هذا غير صحيح، لم يدُر أي جدال بيني وبينها حول أي من وشومي.

وقالت محامية آمبر هيرد في مرافعتها أن بطل أفلام سلسلة قراصنة الكاريبي Pirates of the Caribbean   صفع زوجته في بادىء الأمر مرة واحدة ، وهو ما صدم آمبر وجعلها تحدّق فيه بذهول واستنكار، الأمر الذي جعله أكثر غضبًا فصفعها مرة ثانية وثالثة قبل أن يعود إلى رشده ويعتذر لها عما قام به.

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وكانت آمبر هيرد زعمت أن جوني ديب، 57 عاماً ، ضربها لأول مرة في أوائل عام 2013، ويأتي ذلك واحداً من ضمن  14 ادعاءً منفصلًا بشأن تعرضها للعنف المنزلي والإساءة الجسدية واللفظية منه، وهو ما نفاه جوني ديب.

وواجه ديب أيضًا استجوابًا بشأن تعاطيه الكوكايين في آذار/مارس 2013، ورد قائلًا أنه لا يتذكر، وذلك في إطار اتهامات هيرد بتعرضها لاعتداءات منه كادت تودي بحياتها وهو تحت تأثير المخدرات، مؤكدة على أن المخدرات هي السبب في تحوله إلى شخص مخيف.

وكان جوني ديب رفع القضية ضد مجموعة روبرت مردوخ الإخبارية والصحفي دان ووتون، بعد أن نشرت صحيفة ذا صن مقالًا وصفته فيه بأنه يعنف زوجته ويضربها، مشيرة إلى امتلاكها أدلة دامغة على ذلك، وهو ما ينفيه بشدة.

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