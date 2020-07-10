السيمفونى... يستأنف نشاطه الفنى بأمسية على النافورة

أمسية كلاسيكية لأوركسترا القاهرة السيمفونى يستأنف بها نشاطه الفنى حيث يقام حفل بقيادة المايسترو هشام جبر ومشاركة عازفة الفيولينا الفنلندية لورا فيرتانين ليدر اوركسترا الاتحاد الاوروبى وذلك فى الثامنة مساء اليوم على مسرح النافورة بالأوبرا. بالأوبرا. يتضمن البرنامج عدداً من أهم الاعمال الكلاسيكية العالمية لكبار المؤلفين منها متتابعة بيرجننت لـ جريج، رومانس للڤيولينا والاوركسترا لبيتهوفن، متتابعة لجورج بيزيه. يذكر أن أوركسترا القاهرة السيمفونى يعد الأقدم فى مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية فى مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم. يعد الأقدم فى مصر، حيث تأسس عام 1959 على يد المايسترو النمساوى فرانز ليتشاور، ومنذ هذا التاريخ يسهم فى إثراء الحياة الموسيقية فى مصر من خلال استضافة أشهر الموسيقيين فى العالم وأيضًا يعمل على تشجيع الموسيقيين المصريين من المؤلفين والعازفين والقادة فى الإعلان عن أنفسهم.

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