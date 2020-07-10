كورونا تهدد سوق الكاسيت

يواجه سوق الكاسيت هذا العام أزمة كبيرة بسبب جائحة فيروس كورونا- كوفيد 19، الذى ضرب العالم أجمع، ما جعل بعض المطربين يؤجلون طرح ألبوماتهم لحين إشعار آخر، ولكن فى الوقت الذى أعلن فيه البعض عن رغبته فى التأجيل لجأ للفضاء الإلكترونى للاستمرار التواصل مع الجمهور، على رأسهم الفنانة نانسى عجرم، والتى أحيت حفلاً ناجحاً عبر قناتها الرسمية على موقع يوتيوب، بمناسبة عيد الفطر على أحد أسطح بيروت، فى حين أعلنت أنها لن تطرح ألبومها الجديد فى ظل هذه الظروف الصعبة التى تشهدها دول العالم بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنها تفضل أن يكون إصدار الألبوم فى وقت آخر.

أيضا الفنان اللبنانى عاصى الحلاني، الذى تعرض ألبومه لسلسلة من التأجيلات، والذى كان مقررا له أن يطرح من خلال شركة روتانا للصوتيات والمرئيات أبريل الماضى، لكنه قرر تأجيله بسبب الأوضاع الصحية غير المستقرة، على أن يطرح الألبوم بعد استقرار الأوضاع فى الوطن العربى.

كما قررت المطربة اللبنانية أليسا، تأجيل موعد طرح ألبومها الجديد، والذى يضم 20 أغنية

متنوعة بين الرومانسية والدراما المصرى واللبنانى، حيث تتعاون فيه مع عدد من الملحنين والشعراء.

وينتظر المطرب اللبنانى راغب علامة، استقرار الأوضاع الصحية فى البلاد، لطرح ألبومه الجديد، الذى انتهى من تسجيل بعض من أغانيه. الألبوم الجديد يضم أغانى باللهجة المصرية والخليجية واللبنانية.

وأعلن المطرب والملحن السعودى عبدالمجيد عبدالله عن قرب انتهاء ألبومه الجديد، الذى تم تأجيل نزوله نحو شهرين بسبب أزمة كورونا.

كما تأجل طرح ألبوم الفنان السعودى رابح صقر الجديد الذى يحمل اسم «رابح 2020»، لحين إشعار آخر.

وقرر المطرب لؤى تأجيل طرح ألبومه الجديد «على خيرة الله»، حيثُ اكتفَى بطرح 3 أغنيات منه على طريقة السينجل، وهما «الليلة سهرانين»، و«يؤذينى»، و«بجيب فى سيرتك».

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بعدما طرح أغنيتين منه من أصل 18 أغنية، لم يتخذ الفنان محمد محيى قراراً بموعد طرح ألبومه الجديد الذى كان مقرراً له أن ينطلق فى يونيو الجاري، بعد، فهو ينتظر تحسن

الأوضاع الصحية.

ويعد هذا الألبوم الجديد الأول لمحيى بعد فترة غياب دامت ما يقرب من 12 عاماً.

وأعلن المطرب مصطفى كامل عن تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذى يشهد عودته للساحة الغنائية بعد سنوات عجاف من الغياب، بسبب الوباء العالمى الذى يضرب البلاد.

وكان كامل قد طرح أغنية سينجل عبر قناته الرسمية على موقع اليوتيوب بعنوان «مجرم»، من كلماته وألحانه، وتوزيع الموسيقى أحمد عادل، وميكساج مهندس خالد رؤوف، ومن اخراج هيثم عنتر.

كما قرر أيضا المطرب طارق الشيخ تأجيل طرح ألبومه الجديد، الذى يضم ثمانى أغنيات لعدد كبير من الشعراء والموزعين منهم عزيز الشافعى وأشرف البرنس وطه الحكيم وتامر حجاج وعصام حجاج وكريم عبد الوهاب وسيد شعبان عبد الرحيم وإسلام شيبسى، لأجل غير مسمى.

وقد اكتفَى عدد من المطربين بطرح أغانى «سينجل»، على رأسهم المطربة أصالة التى انتهت مؤخراً من تسجيل وتصوير أغنية «جيتنى مكسور» باللهجة الخليجية، والتى طرحتها عبر صفحتها الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب». والأغنية من كلمات صاحب السمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ألحان أحمد الهرمى، توزيع سيروس.

وكشفت عن استعدادها، لإطلاق أغنية جديدة على طريقة الفيديو كليب خلال الفترة المقبلة، تحمل اسم «الحب والسلام» من كلمات وألحان محمد رحيم، وتحمل الأغنية عددا من الأفكار والمعانى والرسائل، وهى أن الإنسان أساس كل شىء فى الحياة، وتدعو للتسامح والسلام.