أكشن.. استوديوهات السينما تعود للحياة

شركات الإنتاج تقرر التعايش مع كورونا.. والنجوم فى البلاتوه

قرر عدد من المنتجين استئناف تصوير اعمالهم السينمائية والتعايش مع فيروس كورونا ، استعدادا لعرض اعمالهم فى أول موسم سينمائى يبدأ بعد انتهاء جائحة كورونا .

اولها استئناف تصوير فيلم «كيرا والجن» اخراج مروان حامد بطولة أحمد عز و كريم عبدالعزيز وهند صبرى وسيد رجب ودرة وسوسن بدر ومنة شلبى وأحمد مالك وأمينة خليل وروبى وياسمين رئيس وعارفة عبدالرسول وأسماء أبواليزيد وهدى المفتى وسلمى أبوضيف. والعمل مأخوذ عن رواية للكاتب أحمد مراد تحمل نفس الاسم.

كما يستأنف الفنان عمرو عبد الجليل تصوير فيلم «الخطة العامية» مع على ربيع وغادة عادل، ومحمد عبدالرحمن «توتا»، من تأليف

كل من أحمد عبدالوهاب وكريم كنز، وتدور قصته حول محاولة سرقة بنك.

يواصل المخرج احمد نادر جلال تصوير فيلم «العنكبوت»، بطولة أحمد السقا ومنى زكى، بعد توقف استمر 6 شهور، والفيلم تأليف محمد ناير، ويشارك فى التمثيل ظافر العابدين، ويسرا اللوزى، وريم مصطفى، وشيماء سيف، وذكى فطين عبدالوهاب ومحمد ممدوح.

ويعود فيلم «خان تيولا»، إلى البلاتوهات، خلال الأسبوعين المقبلين، والفيلم بطولة الفنانة وفاء عامر ونضال الشافعى، ومحمود البزاوى، وراندا البحيرى، تأليف وإخراج وسام المدنى.

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وقرر المخرج خالد الحلفاوى استئناف تصوير فيلمه «تسليم أهالى»، بطولة دنيا سمير غانم،

فى أولى تجاربها للبطولة على الشاشة الكبيرة، بمشاركة الفنان هشام ماجد وبيومى فؤاد ودلال عبدالعزيز ومحمد أوتاكا، وتأليف شريف نجيب.

ويعود للبلاتوهات الفنان تامر حسنى ليستكمل تصوير فيلمه «مش أنا»، عن قصة وسيناريو وحوار تامر حسنى، وإخراج سارة وفيق، ويشارك فى البطولة حلا شيحة وماجد الكدوانى، سوسن بدر، حجاج عبدالعظيم، سليمان عيد، وإنتاج حسام حسنى.

وقالت الفنانة سمية الخشاب إنها قررت بدأ تصوير فيلم «صابر وراضى»، خلال الأسبوعين المقبلين، العمل تأليف محمد نبوى وإخراج أكرم فريد، ويتقاسم معها البطولة الفنان أحمد آدم.

كذلك يبدا المخرج هادى الباجورى تصوير فيلم «قمر 14» بطولة خالد النبوى، أحمد الفيشاوى، أحمد مالك، بيومى فؤاد، خالد أنور، محمد جمعة، محمد علاء، أسماء أبواليزيد، مى الغيطي، ومن تأليف محمود زهران وإخراج هادى الباجورى.

ويستكمل النجم محمد هنيدى فيلم نمس وأنس مع شريف دسوقى ومنة شلبى ومجموعة من الفنانين.