وفاة المنتجة والكاتبة مي مسحال

توفيت منذ قليل المنتجة الكبيرة وكاتبة السيناريو مي مسحال بعد رحلة صراع مع المرض .
مي مسحال هي مؤسسة شركة دانا وقدمت عدد كبير منالأعمال المتميزة والناجحة منها: ليه يا بنفسج وفرقة بنات وبس وغبي منه فيه وسحر العيون ورومانتيكا وفتح عينيك وآخر الدنيا وأحلام الفتى الطائش وكان آخر أعمالها بترا بوابة الزمن عام ٢٠١٧. وكان ابنها المنتج راني مسحال قد أعاد النشاط للشركة مؤخرا وبالفعل بدأ تصوير فيلم ٣٠ مارس منذ عدة أيام.
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