فن ومشاهير

هشام الجخ يرثي محمود رضا بكلمات من ذهب

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رثى الفنان هشام الجخ، الفنان القدير محمود رضا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

 

وصرح هشام الجخ قائلًا: اختلف عليه النقاد ومؤرخو الفن الشعبي .. منهم من رآه مجددًا وباعثا للتراث المصري

الراقص .. ومنهم من رآه مقلدا وناسخا وسارقًا للتراث ..ولكن الحقيقة التي لا شك فيها أن أي دارس لتاريخ الفنون الشعبية في العالم العربي سيكتب هذه الجملة "قبل محمود رضا.. وبعد محمود رضا".

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يذكر أن الفنان محمود رضا رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولأسباب شخصية قررت الأسرة إلا تكشف عن موعد ومكان تشييع الجثمان.

 

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