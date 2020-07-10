إيهاب توفيق ينعي محمود رضا بكلمات مؤثرة

نعى الفنان إيهاب توفيق، الفنان القدير محمود رضا، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. ونشر إيهاب توفيق صورة لمحمود رضا، وعلق عليها ناعيًا: إنا لله وإنا Advertisements إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير "محمود رضا " والد الفنانة شيرين رضا رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان. إليه راجعون، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير "محمود رضا " والد الفنانة شيرين رضا رحمه الله وألهم أهله الصبر والسلوان. يذكر أن الفنان القدير محمود رضا رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولأسباب شخصية قررت الأسرة إلا تكشف عن موعد ومكان تشييع الجثمان.

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