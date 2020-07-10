أحمد عيد يحيي ذكرى رحيل سامي العدل

أحيا الفنان أحمد عيد ذكرى وفاة النجم القدير سامي العدل، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة تويتر.

ونشر عيد صورة لسامي العدل، وعلق عليها قائلًا: تحل اليوم الذكري الخامسه لوفاة الفنان الكبير سامي العدل ..

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نسألكم الدعاء له بالرحمه والمغفره.

يذكر أن الفنان أحمد عيد شارك مؤخرًا في بطولة فيلم خلاويص، والفيلم من تأليف لؤي السيد، وإخراج خالد الحلفاوي، وبطولة كل من أحمد عيد، أيتن عامر، أحمد فؤاد سليم، طارق عبدالعزيز، محمد حاتم، محسن

منصور، سامي مغاوري، محمد حسني، أحلام الجريتلي، محمد ريحان، حمادة بركات، محمد فاروق شيبا، إسماعيل فرغلي، أحمد الحلواني، آدم وهدان، ياسر علي ماهر، ماهر سليم، أحمد الحسيني، أمل عيد، ليليان شارل، حازم فؤاد، سامر المنياوي، محمد صابر، زينب عبدالوهاب، ايهاب مالك، علي حسين، عماد غراب، سيد كمال، أحمد العشري، حمدي الرايق، عبداللطيف ترمس، محمد طه، محمد فهيم.