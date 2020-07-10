بـ فيديو البرومو .. محمد رمضان يكشف موعد طرح طرح تيك توك

كشف النجم محمد رمضان عن موعد طرح كليب تيك توك، وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وطرح رمضان البرومو الرسمي للكليب، والمقرر طرحه يوم الأربعاء الموافق 15 من شهر يوليو الجاري عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، كما يشاركه في الغناء الفنان العالمي سوبر ساكوي. العالمي سوبر ساكوي. Advertisements كليب بعنوان رايحين نسهر، والكليب من إخراج محمد سامي والأغنية من كلمات الباور العالي، وفرغلي بلاكس وإسلام شندي وألحان وتوزيع ديزل والباور العالي، كما كسر الكليب حاجز الـ 121 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحه عبر موقع يوتيوب.

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