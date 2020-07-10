بكلمات مؤثرة .. ليلى علوي تنعي محمود رضا

نعت الفنانة الكبيرة ليلى علوي، الفنان القدير محمود رضا، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك.

ونشرت ليلى صورة برفقة محمود، وعلقت عليها ناعية: بنودع أحد أهم الفنانين في مصر والشرق الأوسط اللي حفر اسمه وفنه مكان ومكانة مميزة وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية ..

محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة بل قدم سينما استعراضية من

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الطراز الاول وأفلام ميوزيكال كانت ليها السبق في تأسيس النوع ده من الفن والسينما ، مين ينسى غرام في الكرنك وإجازة نص السنة واستعراضات الاقصر بلدنا وحتشبسوت ومئات العروض الرائعة الأخرى في السينما والمسرح والفوازير كمان .كانت حياته كلها بهجة ومزيكا وسعادة وفن ..

قضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح

جديدة من الفنون الشعبية اللي كانت بتحكي عن بلدنا وناسنا وعاداتنا وحلاوة شمسنا وخفة ضلنا .بنعزي نفسنا ونعزي بنته الغالية العزيزة شيرين رضا واسرته ومحبيه وشريكة مشواوه الفني السيدة فريدة فهمي .. مع السلامة ولروحك المُحبة الطيبة السلام والرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان.

يذكر أن النجم محمود رضا رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان عن عمر يناهز الـ 90 عامًا، وذلك بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولأسباب شخصية قررت الأسرة إلا تكشف عن موعد ومكان تشييع الجثمان.