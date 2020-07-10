تراند اليوم : علي الحجار يحيي حفلًا أون لاين بالتعاون مع الصحفيين مساء اليوم

تنظم اللجنة الثقافية بنقابة الصحفيين ، مساء اليوم الجمعة، حفلا ( أونلاين) للفنان الكبير علي الحجار في تمام الساعة الثامنة، ومن المقرر أن يقدم الفنان أغانى جديدة لأول مرة و يجيب على أسئلة الجمهور.

يذكر أن الفنان علي الحجار ، قال من قبل إن ضيف شرف الحفلة سيكون المطرب وائل الفشني، مشيرا إلى أنها ليست المرة الأولى التي يتعاون فيها مع نقابة الصحفيين ، معربا عن تقديره للصحافة و الصحفيين ودورهم في خدمة المجتمع والوطن.

وأكد محمود كامل ، عضو مجلس النقابة ورئيس اللجنة الثقافية أنه تم الاتفاق على تنظيم حفل شهري للفنان علي الحجار عقب انتهاء جائحة كوفيد 19 ، مضيفا أن الحفل سيتم بثه عبر الصفحة الرسمية للفنان علي الحجار ، وكذلك الصفحة الرسمية للجنة الثقافية بنقابة الصحفيين على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مشيرا إلى أن الصفحتين ستتلقيان أسئلة الصحفيين والجمهور على مدار الأسبوع الحالي، على أن يجيب عنها الفنان علي الحجار خلال الحفل.