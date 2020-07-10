تراند اليوم : اتفرج – سما المصري تفاجئ الجميع وتقرر الإعتزال

فاجأت الفنانة المصرية ​سما المصري​ الجميع عندما أعلنت اعتزالها مواقع التواصل الاجتماعي لكي تراجع حساباتها.

ونشرت المصري عبر حسابها الخاص على أحد مواقع التواصل الإجتماعي صورة لها وعلقت عليها بالتالي:

“محتاجه أبعد شويه اراجع حساباتي مع ناس كنت فاكراهم ناس بجد طلعوا فلصوا ومايستاهلوش اي حاجه عملتها علشانهم…..لو بعدت عن الفانز بتوعي شويه معلش اعذروني وهتوحشوني بس هارجع لكم أكثر عقلانية وهاعرف بعد كده اذاي اختار من اجلس معهم ومن يستحقون أن يجلسوا معي ويلتقون بي ….خساره كنت فاكراهم ملائكه طلعوا شياطين وبيبيعوا العيش والملح….تمد لهم صوابعك يبقي عايزين كف ايدك تديهم كف ايدك يبقوا عايزين دراعك..تديهم دراعك يبقوا عايزين ياخدوك كلك وهم مايدوش ولا حاجه ياخدوا وبس…خساره”.