تراند اليوم : اتفرج – فنانة شهيرة: بستمتع بتعذيب جسمي

أدلت الفنانة وعارضة الأزياء باريس جاكسون، ابنة الفنان الراحل مايكل جاسكون، خلال برنامجها الخاص “غير مفلتر: باريس جاكسون وغابرييل جلين” عن متعتها الجسدية الغريبة.

وأوضحت جاكسون البالغة من العمر 22 عامًا، بأنها تستمع جدا بأذية نفسها جسديا، مشيرة إلى أن الأمر بدأ عقب وفاة والدها المغني الأمريكي مايكل جاكسون عام 2009.

وقالت جاكسون: “بعد وفاة والدي أدمنت على الطعام، لذا اكتسبت الكثير من الوزن، عندما اتصلت ابنة عمي ودعتني بالسمينة، دخلت في اكتئاب شديد وبدأت في إيذاء نفسي من خلال حرق وجرح جسدي”، معللة بأن الآلام الجسدية تساعدها على نسيان الآلام العاطفية.

يذكر أن باريس جاكسون كانت قد تعرضت لآثار نفسية مدمرة، واعترفت بمحاولتها الانتحار مرات عدة، تحت تأثير الضغوط النفسية التي عائلتها، كما ألمحت إلى أن محاولتها الانتحار مرات عديدة عام 2013، كانت بسبب “كراهية الذات، وتراجع في درجة احترامها، لدرجة الظن بأنها لا تستحق الحياة”.