تراند اليوم : أسر ياسين يطالب بوقف مشاهد التحرش .. نمبر وان والسبكي والوزير هيزعلوا منك

قال الفنان المصري آسر ياسين، حول ظاهرة “التحرش الجنسي”، التي تشغل الشارع المصري حاليا، إنه يجب مراعاة هذه الأزمة، كوننا وجهة للشباب.

ونشر ياسين لقطات فيديو على حسابه الرسمي على “إنستغرام” وجّه فيها رسالة للجميع ولزملائه في الوسط الفني، على وجه الخصوص.

وأكد الفنان المصري أنه لن يتحدث عن ظاهرة التحرش من منطلق أن يهتم الأهالي بأبنائهم وتربيتهم، بدعوى أن هذا الأمر منطقي وبديهي، ولكنه يتحدث من جانب آخر يتعلق بالمسؤولية الفنية للكُتاب والمخرجين والممثلين.

وأشار ياسين إلى أنه منذ فترة كان هناك أفلام تتعامل مع التحرش الجنسي على أنه شيء طبيعي، ويظهر فيها البطل بمظهر المنتصر، دائما.

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وناشد آسر ياسين زملاء الوسط الفني عدم الانجرار وراء هذا “البطل” الذي يظهر في أفلام التحرش وكأنه أمر عادي، حتى لا يكون مثالا للشباب يسعون لتقليده، مع مراعاة هذه الأزمة، وبشدة، كون الفنان وجهة للشباب ومثال يحتذى به.

الدعوة التي أطلقها أسر ياسين ستغضب الكثيرين من زملاءه بالوسط الفني، اولهم حمدى الوزير صاحب أشهر صورة لمتحرش في السينما المصرية.

وبالطبع نمبر وان الذي لا يخلو فيلم او مسلسل له من التحرش بكل الصور والسبل … اما عائلة السبكي فستبور بضاعتهم بشكل كامل.