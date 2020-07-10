رزان مغربي توجه رسالة إلي المطربة العالمية ”شاكيرا”

نشرت الفنانة اللبنانية "رزان مغربي" صورة عبرحسابها الرسمي على موقع الصور الشهير "انستجرام " تجمعها بالمطربة العالمية "شاكيرا".

شارك الفنانة "رزان" جمهورها و متابعينها على موقع الصور "انستجرام " بصورة تجمها بالمطربة العالمية "شاكيرا " ، وعلقت رزان :" أنتي عبارة عن أغنية، صداقة عظيمة وذكريات عظيمة، استمري في النجاح والتألق".

ويذكر أن أخر ظهور للفنانة "رزان " كان من خلال برنامج "إغلب السقا " الذي تم عرضه خلال شهر رمضان الماضي 2020 ، وكانت هى المذيعة ، حيث أستضافت العديد من النجوم خلال الشهر .

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