أشرف زكى يُحذر من التعامل مع دينا مراجيح

قام الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، بتحذير أى مخرج من التعاقد مع فتاة التيك توك " دينا مراجيح " ، وعن عدم التعامل معها. وأضاف زكي :" إن نقابة المهن التمثيلية حذرت المخرج إبرام نشأت من التعامل معها في فيلمه الجديد "ساعة شيطان". والجدير بالذكر أن فيلم "ساعة شيطان" بطولة باسم سمرة، محمد عز، إسلام إبراهيم، من تأليف أحمد عثمان، وإخراج إبرام نشأت. Advertisements قد يهمك أيضا: أشرف زكى يهنئ عادل إمام بعيد ميلاده الـ80 أشرف زكى وروجينا يحتفلان بعيد ميلاد ابنتهما مريم

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