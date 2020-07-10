”الحب والسلام ” لأصالة تتخطى 2 مليون مشاهدة على يوتيوب

نشرت الفنانة"أصالة" على صفحتها الرسمية على انستجرام مقطع فيديو من أخر أغنياتها وكتبت:" أغنية الحب والسلام تتخطى الـ 2 مليون مشاهدة على اليوتيوب " وعلق متابعيها:" أحبك"،"متى الألبوم؟"،"أيوالله أنت الحب"،"ابدداااع"،"ربنا يحفظك"،"اصالتنا"،"تستاهلى يامبدعة"،"أغنيتك بالقلب"،"تستااااهلين"،"تستحقي" والجدير بالذكر أن أصالة طرحت اخر اغنياتها "الحب والسلام" من كلمات وألحان وتوزيع "محمد رحيم"إنتاج "العالمية للإنتاج" وهندسة صوتية "هانى محروس" وإخراج"محمد عادل" Advertisements قد يهمك ايضا: أغنية جيتني مكسور لـ أصالة تكسر حاجز الـ11 مليون مشاهدة الحب والسلام لـ أصالة تحقق مليون ونصف مشاهدة

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