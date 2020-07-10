الموسيقار هاني شنوده ضيف برنامج ” أسرار والنجوم ” السبت

يحل الموسيقار الكبير هاني شنوده ضيفًا على برنامج أسرار والنجوم التي تقدمه المطربة والإعلامية "أسرار الجمال "على قتاة الصحة والجمال غدًا السبت في تمام الحادية عشر مساء ً ليتحدث عن رحلته والذكريات التي مازال يحملها بعقله من خطوات مشواره الفني ، وسوف يكشف الموسيقار هاني شنوده عن رحلته مع الموسيقي ، وعن مشروعاته الفنية ، خلال الفتره المقبلة ، وعن رؤيته للحركة الفنية المصرية في الفترة الأخيرة ، والتغيرات التي حدثت نتاج الحدث الأخير المستجد بالعالم فيروس " كورونا" المستجد وتأثيره على حركة الموسيقى والغناء بمصر والعالم .

برنامج أسرار والنجوم تقديم أسرار الجمال إعداد وليد محمد، و أسماء محمد ، مديرة الديكور فدوى عطية ، مدير تسويق أحمد طارق ، مدير القناة محمد رمضان ، والبرنامج تحت إشراف عبد الحميد توفيق رئيس قناة الصحة والجمال ،إخراج أحمد عبد الحميد توفيق .

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