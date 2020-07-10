شكرا لقرائتكم خبر عن محمد رمضان يكشف موعد طرح أحدث أغانيه "تيك توك" بفيديو جديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف النجم محمد رمضان عن موعد أحدث كليباته الغنائية تيك توك الذى يغني فيه مع سوبر ساكو، حيث نشر برومو للأغنية عبر حسابه الرسمي على موقع انستجرام، وعلق عليها بكتابة أن موعد طرحها سيكون في الـ 15 من يوليو أي بعد 5 أيام من الآن.

وكان شوق محمد رمضان، جمهوره ومتابعيه بأغنيته الجديدة "تيك توك"، المقرر طرحها قريبا، وظهر رمضان فى صورة جديدة نشرها عبر حسابه على إنستجرام، مرتديا "تيشيرت" مزينة برسومات تحمل ورقة الدولار والنار تشتعل بها، صحبها بتعليق: "soon my new – ثقة فى الله نجاح".

كما أعلن مؤخرا عن الانتهاء من تصوير الكليب، قائلا: "انتهينا من تصوير كليب تيك توك.. إخراج حسام الحسينى مدير تصوير وائل درويش.. قريباً تيك توك.. ثقة فى الله نجاح".

وفي وقت سابق نشر الفنان محمد رمضان على صفحته الرسمية بموقع إنستجرام صورتين للإعلان عن الكليب الجديد لأغنيته "تيك توك" بإطلالات زاهية، إحداها ببدلة رسمية باللون الأصفر والثانية بإطلالة صيفية بقميص استوائى وسروال أبيض، وفى الصورتين برزت ساعته التى شغلت السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.

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وقدر ثمن الساعة بـ275 ألف دولار إذ ذكرت أنها ماركة باتيك فيليب وهى الساعة مصنوعة بالكامل من الذهب الأبيض عيار 18 مرصعة بـ903 ماسات لامعة و182 ماسة باجيت يبلغ مجموعها نحو 18.2 قيراطًا.

وكان الفنان محمد رمضان أعلن مؤخرا عبر صفحاته الرسمية على السوشيال ميديا أنه سيقوم بطرح أغنية قريبا وكتب: "قريبا.. أغنية تيك توك" كما كشف عن تعاون مرتقب مع الفنان أحمد فهمي، عبر صورة نشرها على حسابه الشخصي بموقع الصور انستجرام.

وكتب رمضان قائلاً "قريباً"، ليشير الى تعامل غنائي بينهما في القريب العاجل، وسرعان ما حصدت الصورة تفاعلا كبيرا من قبل جمهور رمضان الذي تساءل عن محتوى الأغنية الجديدة.