شكرا لقرائتكم خبر عن ليلى علوى مودعة محمود رضا: أسس روحا جديدة للفن الشعبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ودعت الفنانة ليلى علوى، الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، ووالد الفنانة شيرين رضا، الذى وافته المنية اليوم الجمعة، متأثرا بأمراض الشيخوخة عن عمر ناهز 90 عاما، مؤكدة أنه قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال، كانت لها السبق فى تأسيس هذه النوعية من الفن والسينما، وقضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية.

وكتبت ليلى، عبر صفحتها على فيس بوك: "بنودع أحد أهم الفنانين فى مصر والشرق الأوسط، اللى حفر اسمه وفنه مكان ومكانة مميزة وعبر بالفنون الشعبية والرقصات الراقية المعبرة من المحلية للعالمية".

وأضافت ليلى: "محمود رضا لم يقدم فقط رقصات وتابلوهات شعبية بديعة، بل قدم سينما استعراضية من الطراز الأول وأفلام ميوزيكال، كانت لها السبق فى تأسيس النوع ده من الفن والسينما، مين ينسى غرام فى الكرنك وإجازة نص السنة واستعراضات الأقصر بلدنا وحتشبسوت ومئات العروض الرائعة الأخرى فى السينما والمسرح والفوازير كمان، كانت حياته كلها بهجة ومزيكا وسعادة وفن، قضى فيه عمره وأسس فيه لقواعد وأشكال وروح جديدة من الفنون الشعبية اللى كانت بتحكى عن بلدنا وناسنا وعاداتنا وحلاوة شمسنا وخفة ضلنا".

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وتابعت ليلى: "بنعزى نفسنا ونعزى بنته الغالية العزيزة شيرين رضا، وأسرته ومحبيه وشريكة مشواره الفنى السيدة فريدة فهمى، مع السلامة ولروحك المُحبة الطيبة السلام والرحمة ولمحبيك الصبر والسلوان".





وتوفى اليوم الجمعة، الفنان الكبير محمود رضا عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، ولم يتحدد حتى الآن موعد تشييع الجثمان.

محمود رضا واحد من أساطير الرقص فى مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية فى نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص فى الافراح أو المناسبات.