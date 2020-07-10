شكرا لقرائتكم خبر عن استعدادات من نوع خاص.. شاهد وفاء عامر فى الجيم قبل استئناف نشاطها الفنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - النجمة وفاء عامر قررت التخلص من أى آثار جانبية، المتعلقة بزيادة الوزن والتى تعرضت لها طوال أيام الحجر الصحى بالمنزل والابتعاد عن التمرينات الرياصية على الرغم من أنها تحافظ على لياقتها من خلال اتباع أنظمة غذايئة على حد قولها.

هذه الأيام ترفع الفنانة وفاء عامر شعار اللياقة والصحة الغذائية حتى تستطيع أن تكون جاهزة للأعمال المقبلة، وأكدت لـ"الخليج 365"، أنه بمجرد عودة فتح صالات الجيم حرصت على استئناف نشاطها الرياضى مع مراعاة الإجراءات الإحترازية.

كانت الفنانة وفاء عامر قد تأثرت كثيرا بوفاة صديقتها الفنانة الكبيرة رجاء الجداوى وأجهشت بالبكاء أثناء حديثها عن الفنانة الراحلة رجاء الجداوي، والتى وافتها المنية الأحد الماضى بمستشفى عزل أبو خليفة في الإسماعيلية، موضحة أنها كنت تهاتفها دائما وتسأل عنها، قائلة: "لو في حاجة كانت تقولي في التليفون مالك يا بت".

Advertisements

وأضافت وفاء عامر، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبني عسل، والمذاع عبر فضائية الحياة، إن الفنانة كانت تطالبهم بالوقوف بجوار الفتيات وتزويجهن من خلال صندوق تحيا مصر، موضحة أن الفنانة الراحلة صاحبة بصمة على الجميع.

كما أعربت عن شكرها الشديد لأطباء مصر والطواقم الطبية والممرضين وعمال النظافة لمكافحتهم ومواجهتهم لفيروس كورونا المستجد، وقالت الفنانة وفاء عامر في مقطع فيديو بثته عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "انستجرام" :" أطباء مصر وصف ممرضات مصر وعمال النظافة شكرا ليكم من القلب شكرا على تضحياتكم".