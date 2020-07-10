شاتاي أولسوي ضيف شرف في هذا المسلسل

متابعة بتجــــــــــرد: أفادت وسائل اعلام تركية ان الممثل التركي شاتاي أولسوي انضم الى طاقم مسلسل “اتصل بمدير اعمالي”، وسيظهر فيه كضيف شرف لكن لم يتم الكشف عن طبيعة دوره ولا عن اسماء ابطال العمل.
الجدير ذكره ان شاتاي أولسوي تصدّر مؤخرا إهتمام متابعيه، بعد إنتشار مقطع فيديو له عبر مواقع التواصل الإجتماعي، مع حبيبته النجمة التركية دويغو ساريشين، خلال قضائهما عطلة مميزة على اليخت، وسط بحر مرمريس.
كما أبدى العديد من محبي أولسوي صدمتهم الشديدة، بسبب مظهره ووزنه الزائد، وظهوره باللحية والشعر الكثيف.
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