أحمد زاهر ينضم إلى أسرة “لؤلؤ”

متابعة بتجــــــــــرد: أعلنت الجهة المنتجة لمسلسل “لؤلؤ»، للمخرج محمد عبدالسلام، وبطولة الفنانة المصرية مي عمر، عن أسماء المشاركين في البطولة، تمهيداً لانطلاق التصوير خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وأكدت الشركة، في بيان، تعاقدها مع كل من أحمد زاهر، ونرمين الفقي، ومحمد الشرنوبي، ونجلاء بدر، وإدوارد، وهيدي كرم، وعماد زيادة، وحمدي هيكل، مشيرة إلى أن مي عمر تعمل حالياً على التحضير والتدرب على الاستعراضات الغنائية، خاصة وأنها تظهر بشخصية مطربة على مدار الأحداث.

يذكر أن آخر أعمال مي عمر كان مسلسل «الفتوة»، الذي عُرض في دراما رمضان الماضي، وقام ببطولته ياسر جلال، وأحمد صلاح حسني، ونجلاء بدر، وهنادي مهنا، ورياض الخولي، وأحمد خالد صالح، وإنعام سالوسة، ومها نصار، وكوكبة من النجوم، من تأليف هاني سرحان.