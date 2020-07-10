مخرج فيلم Mad Max يحطم قلب تشارليز ثيرون

متابعة بتجــــــــــرد: عبرت الممثلة الأمريكية تشارليز ثيرون عن إحباطها من تغيير شخصية “الإمبراطورية فيوريوسا” في الجزء الجديد من سلسلة “ماد ماكس”.

ووفقًا لموقع “ديجيتال سباي” الأمريكي، أعلن المخرج جورج ميلر اختياره ممثلة أصغر سنًا من تشارليز ثيرون لتجسيد الشخصية التي أدتها الأخيرة في فيلم “ماد ماكس”، وكانت السبب في شهرتها.

وأوضحت “ثيرون” أنها تحترم اختيارات المخرج إلا أنها تشعر بكسرة قلبها بسبب صعوبة تقبل هذا الخبر نظرًا لحبها الشديد للشخصية.

ووصفت “ثيرون” تعلق الممثلين الشديد بالشخصيات التي يلعبونها وصعوبة تخليهم عنها فيما بعد بالمشكلة كبيرة، إلا أنها في الوقت نفسه فرحة للغاية باستكمال العمل على السلسلة لأنها تحب الشخصية.

وكان مُخرج الفيلم جورج ميلر، قد أعلن سابقًا عن خططه لتأريخ “فيوريوسا” كشابة صغيرة في عرض منفصل، والذي من شأنه أن يلقي على عاتق ممثلة في العشرينات من عمرها الدور القيادي، وذلك من خلال مقابلة له مع نيويورك تايمز في مايو.

Advertisements

وتحدثت ثيرون حول أهمية فيلم Mad Max في حياتها، والذي أعطاها “فرصة ثانية” بعد أول فيلم أكشن لها Flon Flux منذ 15 عامًا.

وأشارت قائلة: “إن الكثير من النساء لا يحصلن على فرصة ثانية، ولكن عندما يصنع الرجال هذه الأفلام ويفشلون بشكل بائس، فإنهم يحصلون على فرصة، تلو الأخرى، تلو الأخرى للذهاب واستكشاف ذلك مرة أخرى”.

وفي إشارة إلى مسيرتها المهنية، أوضحت تشارليز أن فيلم Mad Max جاء بعد عقد جيد من Flon Flux، وقالت: “لدي صوت في مؤخرة رأسي ليذكرني بالمعايير المزدوجة”.

وأضافت: “من المؤسف أن نشعر بأن الفرصة ستنتزع منا في غمضة عين إذا لم ننجح، ولكن هذه هي الحقيقة. إنه ليس نوعًا متسامحًا للغاية عندما يتعلق الأمر بالنساء”.