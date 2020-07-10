متابعة بتجـــــــــــرد: ضمن مبادرة للقراءة عبر الإنترنت (أونلاين) اجتمع أبطال فيلم “هاري بوتر” من أعضاء أسرة “مالفوي”؛ لقراءة بعض نصوص رواية “حجر الفلاسفة”، دعماً للمتضررين من فيروس كورونا المستجد.
وذكرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية أنَّ مؤلفة روايات هاري بوتر الشهيرة، جي كي رولينج، كانت قد دشنت مبادرة لقراءة رواياتها عبر الإنترنت، بمشاركة أبطال سلسلة الأفلام.
وتقدم عائدات مقاطع الفيديو التي يظهر فيها نجوم العمل أثناء القراءة لدعم المتضررين من جائحة كورونا.
وكان أحدث المشاركين في هذه المبادرة، كل من النجم الشاب توم فيلتون، والنجم جيسون أساكس، وهيلين مكوري، وثلاثتهم جسدوا أعضاء أسرة “مالفوي”، الأم والأب والابن، ضمن سلسلة أفلام هاري بوتر الشهيرة.
ونشرت الصحيفة البريطانية، لقطات من مبادرة القراءة التي شارك بها النجوم الثلاثة، والتي تطرح حصرياً عبر تطبيق “سبوتيفاي” ضمن مبادرة Harry Potter At Home.
وسبق أن شارك ضمن هذه المبادرة من قبل؛ النجم دانيال راتكليف الذي جسد شخصية هاري بوتر على شاشة السينما، وإيدي ريدمان، نجم سلسلة السحرة الجديدة fantastic beasts and where to find them.
كانت هذه تفاصيل خبر كورونا يجمع شمل أبطال “هاري بوتر”.. القراءة لمكافحة الوباء لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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