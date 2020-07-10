جيم كاري يهدد بكشف أسرار “هوليوود” الخفية

متابعة بتجـــــــــرد: توعَّد الممثل الأمريكي جيم كاري بتسليط الضوء على أسرار هوليوود في كتابه الجديد Memoirs and Misinformation (مذكرات ومعلومات خاطئة).

ووفقًا لموقع “كونتاكت ميوزيك” الأمريكي، هدد الممثل الكوميدي بكشف حقائق وأسرار هوليوود الخفية وتفاصيل لا يعرفها الجمهور عن صناعة السينما.

ويتناول الكتاب نسخة خيالية عنه وعن صناعة السينما في هوليوود، كليهما يعكس الواقع، موضحًا القصة بقوله: “هو استخدام الخيال ببساطة لإخبار حقيقة أعمق”.

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وتابع كاري: “الكتاب يتجاوز كونه قصة عن شخصية شهيرة، إذ يكشف حقيقة الأساطير التي نؤمن بها عن هوليوود، بشكل سيجعل القراء في حالة حيرة يتساءلون أي هذه الأحداث حقيقية وأيها من وحي خياله”.

وذكر كاري أنه يعتقد أن أعظم الحقائق التي أُخبرت كانت من خلال الخيال، كما استهلم الوحي لكتابة الرواية من أيام عزلته عن أضواء الشهرة.

واستعان الكوميديان (58 عاما) بالكاتب دانا فاشون في تأليف المذكرات، التي صدرت في الأسواق حاليًا.